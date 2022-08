Die Aktie von TotalEnergies präsentiert sich aktuell weiterhin in einer glänzenden Verfassung - was natürlich auch stark vom enormen Rückenwind von den Rohstoffmärkten liegt. So trieb bei den Ölpreisen die Aussicht auf eine mögliche Drosselung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ die Notierungen am Ölmarkt stark nach oben. Im frühen Freitagshandel kostet ein Barrel der Nordseesorte Brent 100,02 US-Dollar. Das waren 68 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate ...

