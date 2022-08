DGAP-News: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Novem Group S.A.: Hauptversammlung beschließt Dividende von €0,40 je Aktie



25.08.2022

Novem Group S.A.: Hauptversammlung beschließt Dividende von €0,40 je Aktie Luxemburg, 25. August 2022 - Die Aktionärinnen und Aktionäre der Novem Group S.A. haben heute auf der Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Gruppe wird daher für das Geschäftsjahr 2021/22 eine Dividende in Höhe von €0,40 je Aktie ausschütten. Mit rund €17,2 Millionen entspricht dies einer Ausschüttung von 39,1% des Nettogewinns. Damit übertrifft Novem bereits im ersten Jahr als börsennotiertes Unternehmen die angestrebte Ausschüttungsquote von 35%. Insgesamt waren auf der Hauptversammlung 92,3% des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Investor Relations Webseite unter Corporate Governance/Hauptversammlung (https://ir.novem.com/websites/novem/German/5000/corporate-governance.htmlagm) verfügbar. Über Novem Novem mit Hauptsitz in Deutschland ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, China, USA, Honduras und Mexiko kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 5.500 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von rund 615 Millionen Euro. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com. Kontakt Investor Relations

Pressekontakt Mareike Völker Isabel Henninger Head of Investor Relations Phone: +49 69 506 037 583 Phone: +49 9205 18 1399 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com E-Mail: investor.relations@novem.com

