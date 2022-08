Der amerikanische Tabakkonzern erhöht die Quartalsdividende um 4,4 %. In Zahlen heißt dies: Von 0,90 $ geht es auf 0,94 $ je Anteilsschein hinauf. Ausbezahlt wird die nächste Dividende am 11. Oktober 2022, der Ex-Dividenden-Tag ist der 14. September 2022. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet ALTRIA 3,76 $ an die Aktionäre aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 46,39 $ entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 8,10 %. Nach Firmenangaben wurde die Dividende in den letzten 53 Jahren 57 Mal angehoben.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.





ALTRIA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de