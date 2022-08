Das dt. BIP ist in Q2 entgegen der bisherigen Annahme ggü. dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt leicht gestiegen. In der 2. Veröffentlichung nannte Destatis ein Plus von 0,1%. Die Vorabschätzung war von einer Stagnation ausgegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...