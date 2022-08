Hamburg (ots) -Der Frontmann der britischen Folk Rock Band Mumford & Sons veröffentlicht am 16. September sein erstes Soloalbum "self-titled", auf dem er erstmalig über den Missbrauch singt, den er als Kind erlebt hat. "Ich war sehr beschwert. Als hätte mir jemand überall Gewichtsmanschetten angelegt, die ich nie ablegen durfte. Zum Glück habe ich eine Therapie begonnen. Das hat sich angefühlt, als ob ich endlich Gewicht ablegen darf."Zuvor war sein Umgang damit: Schweigen und Verdrängung. "Ich habe alles getan, um Schmerz zu vermeiden oder ihn zu lindern. Aber eben auf ungesunde Weise: mit Alkohol, Essen und indem ich mein Innerstes versteckt habe. Ich bin schockiert, wie häufig solche Geschichten vorkommen."Seit dem Missbrauch habe er in Scham gelebt. 30 Jahre lang. "Scham ist das Gegenteil von Freiheit." Aber für Mumford ist klar:"Das, was mir passiert ist, wird mich niemals definieren. Das sollte es niemals."Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/5305748