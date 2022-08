(shareribs.com) Chicago 26.08.2022 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel überwiegend fest. Weizen verliert leicht, bleibt aber nahe der Marke von 8,00 USD. Die anhaltende Hitze in den US-Anbaugebieten ist der wesentliche Treiber für die Notierungen. Derzeit wird erwartet, dass die Trockenheit und die hohen Temperaturen die Erträge beeinträchtigt. Pro Farmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...