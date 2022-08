Der S&P 500 kämpft in dieser Woche an der 50-Wochen-Linie. Der deutsche Leitindex hat auf das 50%-Retracement der vorherigen Rally reagiert. EURUSD scheitert an einer Rückkehr über die Parität. Der Goldpreis steigt seit drei Tagen in Folge. Die Ölsorte Brent schwächelt nach dem Bruch über einen Schlüsselwiderstand. Der Bitcoin setzt seine Konsolidierung fort. Hier dazu ...

