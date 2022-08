Value-Investments setzen auf unterbewertete Substanzwerte mit Potenzial für langfristige Kursanstiege. Mit dem Métropole Sélection verbindet ODDO BHF Asset Management den Value-Ansatz mit Nachhaltigkeitsthemen.Nachdem das Zinsumfeld und der Rückgang der Renditen langer Anleihen in den vergangenen Jahren die Investition in Growth-Aktien favorisierten, haben Value-Strategien nun wieder die Nase vorn. Diese setzen tatsächlich - statt auf starkes Wachstum - auf einen wertorientierten Ansatz. Und während das langfristige Ziel dasselbe ist wie bei allen Anlagestrategien - günstig kaufen, teuer verkaufen -, nähern sich Value-Investoren diesem nicht dadurch, dass sie auf einen fahrenden Zug aufspringen und Titel kaufen, die sich bereits zum Kaufzeitpunkt in einer großen Wachstumskurve befinden. Stattdessen schauen sie nach Aktien, deren innerer Wert deutlich über dem Handelswert liegt.

