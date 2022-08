Am Donnerstag hielten sich die Anleger an der Wall Street wegen der gestern gestarteten Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole lange bedeckt. Heute hält dort Fed-Chef Jerome Powell eine mit Spannung erwartete Rede, die weitere Hinweise zur künftigen US-Geldpolitik liefern dürfte. Im späteren Verlauf des Handels gaben Kursgewinne bei den Technologietiteln dem Markt neue Schubkraft und die großen US-Indizes legten deutlich zu. Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,98 % bei 33.291 Punkten aus dem Markt, während der S&P 500 1,41 % fester bei 4.199 Punkten schloss. Der Nasdaq 100 legte sogar um 1,75 % auf 13.143 Punkte zu.



Auch in Deutschland steht die heutige Rede von Jerome Powell im Fokus der Anleger. Schlechte Nachrichten gab es dagegen in Sachen Konsum: Der von der Konsumforschungsgesellschaft GfK ermittelte Index für das Verbrauchervertrauen ist für den September wegen der deutlich gestiegenen Sparneigung der Konsumenten auf minus 36,5 Punkte gesunken. Experten hatten im Vorfeld im Schnitt "nur" einen Rückgang auf minus 31,8 Punkte prognostiziert. Der Dax ließ davon aber nicht beirren und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,48 % bei 13.335 Punkten.



