In der letzten charttechnischen Besprechung zum US-Wohnraumvermittler AirBnB vom 17. August 2022: "AirBnB: Zurück in Gewinnzone" wurde kurzfristig auf Abwärtsrisiken hingewiesen, diese Annahme hat sich als folgerichtig erwiesen, das Papier fiel exakt in den Unterstützungsbereich um 110,00 US-Dollar zurück. Seitdem herrscht wieder eine untergeordnete Aufwärtsphase, die durchaus das Ende der kurzfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...