Die Automobilbranche erlebt derzeit einen dauerhaften Umbruch weg vom Verbrenner und hin zum Elektroauto - das ist mittlerweile klar. Regelmäßig taucht dabei die Frage auf, was eigentlich mit den teuren Lithium-Ionen-Batterien am Ende ihrer Lebenszeit passiert. Schließlich sind sie in der Herstellung nicht ganz umweltfreundlich und enthalten viele knappe Rohstoffe. Die Antwort lautet Recycling. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird hier ein gigantischer Industriezweig heranwachsen, den es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...