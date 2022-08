Überzeugten Bullen von Tesla (WKN: A1CX3T) mangelt es selten an Argumenten, warum sich der Tesla-Aktienkurs nicht auch in Zukunft so prächtig entwickeln sollte wie in der Vergangenheit. Da wären die rapide fallende Bewertung der Tesla-Aktie, das rasante Umsatzwachstum, die starke operative Marge, die gute Wettbewerbsposition, die aussichtsreichen Wachstumsfelder Energie und künstliche Intelligenz und, und, und. CEO Elon Musk lieferte vor wenigen Tagen ein neues Argument für Fans der Tesla-Aktie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...