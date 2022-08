Der Silberpreis macht derzeit keine Freude, obwohl die fundamentalen Daten weiter für höhere Preise sprechen. Die Analysten von ACF Research sehen auch für 2022, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt.

Silbermarkt: Nachfrage übersteigt auch 2022 das Angebot

Schon am Jahresanfang hatte das Silver Institute ein Angebotsdefizit für den Silbermarkt prognostiziert. Wie schon im Vorjahr sollte also die Nachfrage das Angebot übersteigen. Acht Monate später blasen die Analysten von ACF Research ins gleiche Horn. Demnach soll das Angebot in diesem Jahr bei 1,093 Mio. Unzen liegen. Das größte Wachstum kommt dabei von den Minen, die mit 887 Mio. Unzen rund 7 Prozent mehr als im Vorjahr produzieren sollen. Die Nachfrage aber sieht ACF bei 1,111 Mio. Unzen. Somit soll der Markt auch weiter im Defizit verbleiben.

Als Treiber der Nachfrage sehen die Analysten vor allem die Branche der Erneuerbaren Energien. Zudem sollte der Bedarf in Chinas Industrie weiter steigen. Erst jüngst hatte Beijing weitere Maßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...