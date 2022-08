GK Software hat erneut mit seinen Zahlen überzeugen können. Das Unternehmen, das Zahlungssysteme für den Einzelhandel anbietet und dabei zunehmend auf Cloud-Lösungen setzt, konnte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres den Umsatz um knapp 17 % auf gut 75 Mio. € steigern. In ähnlicher Größenordnung wurde auch das EBITDA verbessert (+ 14 % auf 14,65 Mio. €). Auch beim Vorsteuerergebnis glänzte das Unternehmen mit einem Plus von 25 % auf 11,28 Mio. €. Dabei profitierte GK Software nach eigenen Angaben sowohl vom weiter wachsenden Umsatz mit seinen Cloud-Produkten als auch von Bestandskunden. Vor diesem Hintergrund hat man die bisherige Jahresprognose sowie die Mittelfrist-Guidance bis 2023 bestätigt. Für dieses Jahr peilt GK Software also weiterhin einen Umsatz zwischen 160 und 175 Mio. € bei einer EBIT-Marge von 15 % an. Im ersten Halbjahr hatte man diesen Wert schon erreichen können.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Nr. 34. Den vollständigen Artikel lesen Sie in der aktuellen Ausgabe.Weitere Themen in dieser Ausgabe u.a.:++Atomkraft - Neue Impulse++Cameco - Endlich wieder profitabel?++Mowi - Rekordwerte++Fresenius - Neuer Chef++Datagroup - Auf Kurs++Amazon - Weitere ÜbernahmenIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!