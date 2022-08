Eine Lösung der Gaskrise ist nicht in Sicht. Besonders gebeutelt wird davon weiterhin der Gasversorger Uniper. Nach einem Erholungsversuch im frühen Handel ist die Aktie am Freitag nun auf ein neues Rekordtief gefallen. In der Politik wird aktuell darüber diskutiert, die Gasumlage, die Uniper Milliarden bescheren soll, noch einmal umzugestalten."Die Gasumlage muss sich so verändern, dass Firmen, die gigantische Gewinne machen, schlichtweg davon nicht profitieren. Das ist nicht vermittelbar", sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...