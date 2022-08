Die Ergebnisse des 2. Quartals 2022 von Fielmann waren durchwachsen und entsprachen weitgehend den vorläufigen Zahlen. Alle wichtigen Märkte verzeichneten ein stetiges Umsatzwachstum, jedoch wurde die Rentabilität durch höhere Personalkosten, Investitionen in die Digitalisierung und die Modernisierung der Geschäfte belastet. Darüber hinaus hatte der Konzern angesichts einer deutlichen Verschlechterung der Verbraucherstimmung seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 22 mit den vorläufigen Zahlen im Juli gesenkt. Kürzlich meldete Fielmann einen weiteren Schritt im Rahmen seines "Vision 2025 Plans": Das Unternehmen wird rund EUR 65 Mio. in eine neue Produktionsstätte in der Tschechischen Republik investieren, die eine gute Versorgung des deutschen Marktes ermöglichen wird. Alles in allem bestätigen die Analysten von AlsterResearch ihre Kaufempfehlung, nicht zuletzt da die Aktie deutlich unter den Tiefstständen der Pandemie gehandelt wird. Das Kursziel beträgt unverändert 60,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Fielmann%20AG





