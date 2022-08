Audi wird ab 2026 in der Formel 1 antreten. Wie der Hersteller nun offiziell ankündigt, wird hierfür im Motorsport-Kompetenzzentrum von Audi Sport in Neuburg an der Donau eine eigene Hybrid-Antriebseinheit entwickelt. Die Leistung soll rund zur Hälfte aus dem E-Motor kommen. Hintergrund des Einstiegs von Audi in die Formel 1 ist das neue Motoren-Reglement, mit dem ab 2026 der Anteil der elektrischen ...

