Berlin (ots) -An die Damen und Herren der PresseE I N L A D U N G zur BGA-PRESSEKONFERENZ GROSSHANDELam Mittwoch, 31. August 2022, um 10.30 Uhr per Zoommit Dr. Dirk JanduraPräsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA)Thema:Mit einer starken Wirtschaft durch die KrisenWirtschaftliche Lage und Perspektive des deutschen Großhandels- Ergebnisse der aktuellen BGA-Unternehmerumfrage -Wir freuen uns, wenn Sie oder Ihr Vertreter an der Pressekonferenz teilnehmen. Bei Interesse melden Sie sich bitte an über: https://eveeno.com/pk_grosshandel. Die Zugangsdaten für die digitale Pressekonferenz erhalten Sie automatisch bei der Anmeldung.