Ad hoc Mitteilung der Turbon AG gemäß Art. 17 MAR Turbon AG - Zahlen des ersten Halbjahres 2022, Ausblick und Anhebung der Prognose In einem herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld hat der Turbon Konzern im ersten Halbjahr 2022 Umsatz und Ergebnis steigern können. Der Umsatz betrug im ersten Halbjahr 2022 28,1 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2021: 22,8 Millionen Euro), das Ergebnis vor Steuern (EBT) betrug 8,5 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2021: 2,3 Millionen Euro). Das Ergebnis (vor Steuern) ist maßgeblich, nämlich in Höhe von 6,2 Millionen Euro, durch den Verkauf der Immobilie Ruhrdeich 10, Hattingen, beeinflusst (Einmaleffekt). Die Turbon AG ist nach der Rückführung dieser Darlehen frei von Finanzschulden gegenüber Dritten und finanziert sich derzeit ausschließlich über Eigenkapital und Tochtergesellschaften. Turbon Electric Die Umsätze im Segment Turbon Electric betrugen im ersten Halbjahr 2022 9,6 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2021: 8,1 Millionen Euro). Das Ergebnis vor Steuern betrug im Segment Turbon Electric 1,5 Millionen Euro. Der Umsatzzuwachs beruht auf der Gewinnung neuer Kunden und der Ausweitung des Geschäfts mit bestehenden Kunden. Turbon Printing Im Segment Turbon Printing betrugen im ersten Halbjahr 2022 der Umsatz 18,3 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2021: 13,8 Millionen Euro) und das Ergebnis vor Steuern 1,5 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2021: 0,2 Millionen Euro). Die Erhöhung des Umsatzes ist zum einen auf die Konsolidierung des Umsatzes des im Juni 2019 zurückerworbenen US-Geschäfts (Rückerwerb der Anteile an der Turbon International, Inc.) und zum anderen insbesondere auf einen großvolumigen Auftrag für einen neuen Kunden zurückzuführen. Holding und Sonstige Nach der Veräußerung der Immobilie Ruhrdeich 10, Hattingen, und dem dadurch bedingten Entfall der Einnahmen aus der Vermietung dieser Immobilie kommt dem Segment Holding und Sonstige mit Blick auf den Umsatz von 0,2 Millionen Euro in der ersten Jahreshälfte (erstes Halbjahr 2021: 0,9 Millionen Euro) nahezu keine Bedeutung mehr zu. Das Ergebnis vor Steuern im Bereich Holding und Sonstige in Höhe von 5,5 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2021: 1,2 Millionen Euro) ist ganz wesentlich durch die Veräußerung der Immobilie Ruhrdeich 10, Hattingen, beeinflusst. Aufgrund der in diesem Segment so gut wie nicht vorhandenen Drittumsätze wird das Ergebnis vor Steuern des gesamten Jahres aller Voraussicht nach geringer als das Ergebnis des ersten Halbjahres sein. Ausblick und Anhebung der Prognose Im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2021 haben wir den Umsatz im Geschäftsjahr 2022 mit 52 bis 55 Millionen Euro und das Ergebnis vor Steuern mit 8,3 Millionen Euro prognostiziert. Nach dem bisherigen Geschäftsverlauf halten wir einen Umsatz von über 55 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Steuern von um 10 Millionen Euro für erreichbar. Konzern-Zwischenabschluss zum 30. Juni 2022 Einzelheiten können dem Konzern-Zwischenabschluss zum 30. Juni 2022 entnommen werden. Der Konzern-Zwischenabschluss zum 30. Juni 2022 wird ab 29. August 2022 auf unserer Internetseite unter https://www.turbon.de/de/investor-relations/finanzberichte.aspx verfügbar sein. Hattingen, 26. August 2022 Turbon AG





