BONN (IT-Times) - Die Mobilfunk-Unit T-Mobile US der Deutschen Telekom AG hat eine Zusammenarbeit mit dem Luft- und Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk für Satellitendienste vereinbart. In einer Live-Veranstaltung am 25. August 2022 kündigten Mike Sievert, CEO und President von T-Mobile US Inc....

Den vollständigen Artikel lesen ...