Köln (ots) -Wenn am heutigen Freitag (26.8.2022) im nordrhein-westfälischen Marl die Grimme-Preise vergeben werden, gehen elf der insgesamt 16 Auszeichnungen in den vier Hauptkategorien an ARD-Produktionen.ARD-Vorsitzender Tom Buhrow: 'Die vielen Grimme-Preise für ARD-Produktionen ganz unterschiedlicher Genres sind eine großartige Auszeichnung und Motivation für das, was wir den Menschen Tag für Tag auf verschiedenen Ausspielwegen bieten wollen: hochwertigen Journalismus und Programminhalte mit Profil. Herzlichen Glückwunsch an die Preisträgerinnen und Preisträger und an die Teams dahinter, die alle gemeinsam hervorragende Arbeit leisten.'Die Auszeichnungen der ARD-Produktionen und Koproduktionen im Überblick:Wettbewerb FiktionGeliefert (TV60 Filmproduktion für BR / ARTE)Grimme-Preis an Jan Fehse (Buch/Regie) und Bjarne Mädel (Darstellung)Polizeiruf 110: Sabine (filmpool fiction für NDR)Grimme-Preis an Florian Oeller (Buch), Stefan Schaller (Regie), Luise Heyer (Darstellung), Charly Hübner (Darstellung) und Anneke Kim Sarnau (Darstellung)Sörensen hat Angst (Claussen + Putz Filmproduktion für NDR)Grimme-Preis an Bjarne Mädel (Regie/Darstellung), Sven Stricker (Buch), Kristian Leschner (Bildgestaltung) und Katrin Wichmann (Darstellung)https://www.ardmediathek.de/video/film-im-ndr/soerensen-hat-angst/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS8zMWJiMzc2Yy0wZWViLTQ5ODQtYTBkZC01NDkyNTBhMDViZjETina mobil (X Filme Creative Pool für rbb)Grimme-Preis an Laila Stieler (Buch), Richard Huber (Regie) und Gabriela Maria Schmeide (Darstellung, stellv. für das Ensemble)https://www.ardmediathek.de/sendung/tina-mobil/staffel-1/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvdGluYS1tb2JpbA/1Wettbewerb Information & KulturCharité intensiv: Station 43 (DOCDAYS Productions für rbb)Grimme-Preis an Carl Gierstorfer (Buch / Regie / Bildgestaltung), Mareike Müller (Buch,) Ronald Rist (Montage), Antje Boehmert (Produktion) und Ute Beutler (Redaktion)https://www.ardmediathek.de/sendung/charite-intensiv/staffel-1/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvY2hhcml0ZS1pbnRlbnNpdg/1Hanau - Eine Nacht und ihre Folgen (HR)Grimme-Preis an Marcin Wierzchowski (Buch/Regie/Bildgestaltung)https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/hanau-eine-nacht-und-ihre-folgen/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMjY5MzEWettbewerb UnterhaltungChez Krömer | zu Gast: Torsten Sträter (probono.tv für rbb)Grimme-Preis an Kurt Krömer und Torsten Sträterhttps://www.ardmediathek.de/video/chez-kroemer/chez-kroemer-oder-torsten-straeter-s04-e01/rbb-fernsehen/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvY2hlei1rcm9lbWVyLzIwMjEtMDMtMjNUMjI6MzA6MDBfYTA0NTA2ZWYtNzNjNC00OWYxLTkyZjEtMGM3NjFkNThiNWU3L2NoZXota3JvZW1lci10b3JzdGVuLXN0cmFldGVyLXJiYi1mZXJuc2VoZW4Freitagnacht Jews (Turbokultur für WDR)Grimme-Preis an Daniel Donskoy (Moderation/Buch), Remigius Roskosch (Buch/Regie), David Hadda (Produktion) und Martin Danisch (Produktion)https://www.ardmediathek.de/sendung/freitagnacht-jews-mit-daniel-donskoy/staffel-1/Y3JpZDovL3dkci5kZS9mcmVpdGFnbmFjaHRqZXdz/1Wettbewerb Kinder & JugendSeepferdchen (Filmakademie Baden-Württemberg für MDR)Grimme-Preis an Nele Dehnenkamp (Buch / Regie)offen un' ehrlich (SR / funk)Grimme-Preis an Raphael Gregotsch (Moderation / Buch), Robert Hecklau (Moderation / Buch), Marlene Schittenhelm (Moderation / Buch) und Kim Stoppert (Moderation / Buch)https://www.funk.net/channel/offen-un-ehrlich-968Grimme-Preis Spezial in der Kategorie 'Kinder & Jugend'geht an Petra Boberg und Christine Rütten für die Konzeption und Realisation der Doku-Reihe 'Am Limit?! Jetzt reden WIR!' (HR)https://www.ardmediathek.de/sendung/am-limit-jetzt-reden-wir/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8zODIyMDExNA