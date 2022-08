DJ PTA-News: NAVSTONE SE: Finanzzahlen Halbjahr 2022 und aktuelle Geschäftsentwicklung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Eindhoven (pta016/26.08.2022/12:50) - 26. August 2022 - Die im m:access der Börse München notierte NAVSTONE SE (ISIN NL0009538008 / WKN A1CUJD) berichtet über die Finanzzahlen im ersten Halbjahr 2022 und die aktuelle Geschäftsentwicklung.

Die NAVSTONE SE hat sich im ersten Halbjahr 2022 erfreulich entwickelt. Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum leicht auf EUR 0,30 Mio. (Vorjahr: EUR 0,27 Mio.) an. Das Nachsteuerergebnis belief sich auf rund EUR 0,5 Mio. nach EUR 1,7 Mio. im Vorjahr. Das Eigenkapital betrug per 30.06.2022 EUR 17,0 Millionen (31. Dezember 2021: 16,6 Millionen Euro); dies entspricht einer Eigenkapitalquote von rund 78%. Die Bilanzsumme zum 30. Juni 2022 belief sich auf EUR 21,7 Mio. Der Nettowert der von der Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerte beträgt zum Stichtag 30.06.2022 rund EUR 17,0 Mio. Bei zum Stichtag 4.401.235 ausstehenden Aktien beträgt der NAV der Gesellschaft dementsprechend EUR 3,86 pro Aktie. Für das Gesamtjahr 2022 plant die NAVSTONE SE, abhängig vom aktuellen Kapitalmarktumfeld mit einem Ergebnis von über EUR 1,0 Mio.

Insbesondere konnte in den letzten Monaten der Ausbau des Immobilienportfolios in Dublin planmäßig vorangetrieben werden. Der Gesamtwert des Immobilienportfolios zum Halbjahr 2022 betrug rund EUR 8,0 Mio. und zum August 2022 rund EUR 10,5 Mio. Zusätzlich zum bestehenden Portfolio wurden Reservierungen für 3 weitere Objekte im Gesamtwert von rund EUR 5,5 Mio. vorgenommen. Der Abschluss des Erwerbs der weiteren Objekte wird nach erfolgreicher Due Diligence in den nächsten Monaten erwartet. Insgesamt würde das Portfolio hierdurch auf rund EUR 16 Mio. bei rund EUR 1,2 Mio. annualisierter Mieteinnahmen anwachsen. Weiter hat sich die Gesellschaft mit einem Beteiligungsvolumen in Höhe von EUR 2,5 Mio. an zwei Immobilienprojekten in Deutschland mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten beteiligt.

Der Halbjahresbericht 2022 ist auf der Website http://www.navstone.eu verfügbar.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unser Investor Relations Team direkt:

NAVSTONE SE Investor Relations

t.: +49 89-30659216 contact@navstone.eu

(Ende)

Aussender: NAVSTONE SE Adresse: Kennedyplein 200, 5611 ZT Eindhoven Land: Niederlande Ansprechpartner: Michael Hasenstab Tel.: +49 89 30659216 E-Mail: info@navstone.eu Website: navstone.eu

ISIN(s): NL0009538008 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1661511000218 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2022 06:50 ET (10:50 GMT)