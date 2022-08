Der Kurs des Euro ist am Freitag über die Parität gestiegen. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0014 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte er noch rund einen halben Cent niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 0,9970 Dollar festgesetzt.Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen uneinheitlich aus. Während sich das Verbrauchervertrauen in Deutschland stärker als erwartet eingetrübt hat, ...

