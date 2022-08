HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3281 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/101 geht es um einen ruhigen Tag in Wien, Zahlen von Fabasoft, Österreich schmeisst Geld raus, Tojner mit super Rapid-Idee und Silvia Schmitten-Walgenbach von der CA Immo klingt am Optimistischsten von 4 Interviewten. 4x Börsenradio:Immofinanz IR-Chefin Bettina Schragl: https://boersenradio.at/page/brn/40933/UBM-CEO Thomas Winkler: https://boersenradio.at/page/brn/40935/Marinomed-CEO Andreas Grassauer: https://boersenradio.at/page/brn/40931/CA Immo-CEO Silvia Schmitten-Walgenbach: ...

