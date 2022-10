Aschaffenburg (ots) -Fuchs Schmitt, der führende Outdoor-Spezialist für Jacken und Mäntel im Bereich DOB, präsentiert zur Saison Herbst/Winter 2023 erstmalig die neue Männerkollektion "Fuchs Schmitt MEN". Mit der neuen Fashion-Linie, die zum Start aus 25 - 30 Jacken und Lifestyle-Teilen besteht, wird Fuchs Schmitt zukünftig auch in der HAKA vertreten sein."Aus der Kompetenz von Fuchs Schmitt Damen haben wir aufgrund der vielfältigen Nachfrage des Handels die Fuchs Schmitt MEN-Kollektion entwickelt. Die Erfahrung aus der DOB gibt uns die Möglichkeit, auch die Herren vielfältig zu begleiten, von urban bis funktionell und immer am Puls der Zeit", erklärt Fuchs Schmitt-Geschäftsführerin Andrea Krumme. "Konzeptionell wird das Produkt durch einen einzigartigen Ladenbau sowie Marketingmaterialien begleitet. Wir möchten unsere Händler mit einem neuen Konzept begeistern, das auf den Flächen durch "Pop-ups" die Damen- und Herrenwelt miteinander verbindet. So bilden Styles der Damenkonfektion das Spiegelbild zu den Herren und der Händler kann kompetent eine thematische Geschlechterwelt aufbauen."Mit der Herbst/Winter 2023 Kollektion des neuen Labels Fuchs Schmitt MEN hat das Design-Team eine Kollektion mit maskulinen, modernen Looks kreiert, gepaart mit Individualität und dem bewährten, hohen Qualitätsanspruch. Entstanden sind unkomplizierte Styles mit erstklassiger Funktionalität. Mit dem Blick Richtung Zukunft steht natürlich auch die neue Herren-Kollektion von Fuchs Schmitt im Zeichen der Nachhaltigkeit und Verantwortung und im Sinne von "We care for nature".Um der neuen Fokussierung auf DOB und HAKA Rechnung zu tragen, wurde flankierend zur Kollektionserstellung ein Rebranding initiiert und das Fuchs Schmitt-Logo redesigned. Der "Doppel-Fuchskopf" spiegelt zukünftig die neue Markenidentität wider und steht symbolisch für die beiden Fuchs Schmitt-Welten.Über Fuchs SchmittDas Label Fuchs Schmitt erweitert sich, neben der Lifestyle-Kollektion "The Fox", um Fuchs Schmitt MEN. Fuchs Schmitt ist der führende Outdoor-Spezialist für Jacken und Mäntel. Die Brands sind bei führenden Bekleidungshäusern, Filialisten und Konzernen sowie im E-Commerce-Bereich vertreten. Im Bereich DOB genießt die Marke seit vielen Jahren ein hohes Maß an Vertrauen bei Händlern und Endkundinnen. Fuchs Schmitt ist seit 1967 am Markt und seit 1989 im Besitz der MV Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG in Lingen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Firmensitz ist Aschaffenburg.Meet Fuchs SchmittWeb: fuchsschmitt.deInstagram: www.instagram.com/fuchs.schmitt/Pressekontakt:Fuchs & Schmitt GmbH & Co. KGFlora HolderLeitung MarketingTelefon: +49 6021-360-457Mobil: +49 163-549 20 79E-Mail: marketing@fuchsschmitt.deOriginal-Content von: Fuchs & Schmitt GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161565/5342049