Ulm (ots) -Milder Fahrtwind im Gesicht, frische Luft in den Lungen und farbenfrohe Natur im Blickfeld - wer möchte sich da nicht sofort auf den Sattel schwingen? Fahrradfahren macht Spaß, trainiert das Herz-Kreislauf-System und: beugt Bewegungsschmerzen vor. Denn wer regelmäßig in die Pedale tritt, hält Muskeln und Gelenke fit. Also, worauf warten? Um den Deutschen Lust auf's Radfahren zu machen, erklärt ratiopharm diesen Herbst zum Fahrradherbst und verlost beim großen Diclox forte Herbstradeln Gutscheine von BIKE24 im Wert von bis zu 1.000 Euro.Ob fit oder untrainiert, jung oder alt, mit einem klassischen Fahrrad oder E-Bike: Hobbyradlerinnen und Hobbyradler aus ganz Deutschland sind ab Mitte September dazu aufgerufen, in Bewegung zu kommen und am großen Diclox forte Herbstradeln von ratiopharm teilzunehmen.Losradeln und gewinnen - direkt ab der eigenen HaustürWie funktioniert's? Ganz einfach: Die Aktion findet auf Europas größter Tourenplattform komoot statt. Um teilzunehmen, genügt es, im Aktionszeitraum vom 15. September bis 31. Oktober eine beliebige Fahrradtour von mindestens 15 Kilometern auf der Plattform zu absolvieren und das ratiopharm-Profil zu taggen. Außerdem sollte die Tour öffentlich sichtbar sein und im Titel das Stichwort "Diclox forte Herbstradeln" beinhalten. Unter allen Teilnehmenden werden u. a. Gutscheine von BIKE24 im Wert von bis zu 1.000 Euro verlost. Weitere Infos zum Diclox forte Herbstradeln sowie zur Teilnahme finden sich auf der Aktionsseite www.diclox-forte-herbstradeln.de.Schmerzfreiheit ist immer ein GewinnDer beste Schmerz ist der, der gar nicht erst entsteht. Darum ist regelmäßige Bewegung das A und O, um körperlich mobil zu bleiben und Rücken-, Muskel- und Gelenkbeschwerden vorzubeugen. Aktivitäten wie Fahrradfahren sind dabei gerade für Untrainierte sowie für Menschen mit Gewichts- oder Gelenkproblemen besonders gut geeignet, da die zyklischen Bewegungsabläufe sehr schonend für die Gelenke sind. Nichtsdestotrotz: Vollkommen vermeiden lassen sich Schmerzen nicht immer. Wenn es doch einmal zu akuten Beschwerden z. B. durch Zerrungen oder Prellungen kommt, dann empfiehlt sich die Anwendung eines Diclofenac-haltigen Schmerzgels wie Diclox forte, das doppelt so hoch konzentriert ist wie viele andere Schmerzgele*. Auf diese Weise kann mehr Wirkstoff an der schmerzenden Stelle aufgetragen und akuter Bewegungsschmerz bereits bei 2-mal täglicher Anwendung effektiv verringert werden - damit der nächsten Fahrradtour schon bald nichts mehr im Wege steht.* Doppelt konzentriert im Vgl. zu 1%igen Diclofenac-Gelen (in mg pro Gramm)Diclox forte 20 mg/g GelWirkstoff: Diclofenac-N-Ethylethanamin. Anwendungsgebiete: Für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren: Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen bei akuten Zerrungen, Verstauchungen oder Prellungen infolge eines stumpfen Traumas. Warnhinw.: AM enth. Butylhydroxytoluol u. einen Duftstoff mit Benzylalkohol (0,15 mg/g), Citronellol, Geraniol, Linalool, D-Limonen, Citral, Farnesol, Cumarin u. Eugenol.Apothekenpflichtig.Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 7/20.Teva GmbHUnsere rund 2.900 Mitarbeiter arbeiten tagtäglich daran, den Zugang zu Arzneimitteln für Millionen von Menschen zu vereinfachen und den Patienten ein Stück Unabhängigkeit zurückzugeben. Sei es über unsere Medikamente - innovative Spezialmedikamente, Generika und freiverkäufliche Arzneimittel - einen günstigen Preis oder einen besonderen Service. Mit ratiopharm gehört auch Deutschlands bekannteste Arzneimittelmarke zu Teva Deutschland.Der Deutschlandsitz von Teva ist in Ulm. Ein weiterer Produktionsstandort in Blaubeuren/Weiler.Teva GlobalTeva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) entwickelt und produziert seit mehr als einem Jahrhundert Arzneimittel, um das Leben der Menschen zu verbessern. Wir sind ein weltweit führender Anbieter von Generika und Spezialarzneimitteln mit einem Portfolio von über 3.500 Produkten, die nahezu alle therapeutischen Bereiche abdecken. Rund 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt nehmen täglich ein Medikament von Teva und werden dabei von einer der größten und komplexesten Lieferketten der Pharmaindustrie bedient. Neben unserer etablierten Präsenz bei Generika verfügen wir über bedeutende innovative Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die unser wachsendes Portfolio an Spezial- und biopharmazeutischen Produkten unterstützen. Mehr auf www.tevapharm.com.August 2022