Atlanta (ots/PRNewswire) -Die neue Identität unterstützt wachsende Lösungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, da sich das komplexe Ökosystem der Convenience-Produkte wandeltPDI, ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken Lösungen und Erkenntnissen, die das Rückgrat des Ökosystems des Convenience-Einzelhandels und des Mineralölgroßhandels bilden, gab heute seine Umfirmierung in PDI Technologies bekannt. Zu diesem Update gehört auch ein neues Logo und eine neue Website (pditechnologies.com), mit denen die laufenden Verpflichtungen und Investitionen der Organisation zur Unterstützung der Branchentransformation widergespiegelt werden.Das vor fast 40 Jahren gegründete Unternehmen, das früher unter dem Namen Professional Datasolutions, Inc. bekannt war, ist von 1.200 Beschäftigten Anfang 2020 auf fast 2.000 Beschäftigte im August 2022 gewachsen. Dieses Wachstum ist darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen seine globale Präsenz ausweitet, seine Produktinvestitionen beschleunigt und neue Lösungen erwirbt. Dazu gehören bedeutende Unternehmensangebote in den Bereichen Zahlungsverkehr, Promotionen und Angebotsbindung, Sicherheit, Point of Sale (außerhalb der Vereinigten Staaten verfügbar), Nachhaltigkeit, erweiterte Einblicke und mehr. PDI besitzt und betreibt außerdem zwei weithin anerkannte Verbraucherprogramme - das Fuel Rewards®-Programm und GasBuddy® -, die mehr als 20 Millionen aktive Nutzer mit dem breiteren Ökosystem der Convenience verbinden."In den letzten Jahren haben wir erheblich in das Wachstum unseres Unternehmens durch Innovation, Kooperationen mit Kunden und strategische Fusionen und Übernahmen investiert", sagte Jimmy Frangis, Chief Executive Officer bei PDI Technologies. "Der neue Name und die neue Marke PDI Technologies führen das Erbe unserer jahrzehntelangen Erfahrung fort und zielen auf ein breiteres Spektrum an Lösungen ab, die unsere Kunden bei der Entwicklung ihres Geschäfts unterstützen."Convenience-Einzelhändler, Mineralölgroßhändler und -spediteure sowie Konsumgüter- und Verbrauchermarken stehen heute vor vielen Herausforderungen - vom Arbeitskräftemangel über Einschränkungen in der Lieferkette bis hin zu Bedrohungen der Cybersicherheit und sich ändernden Verbraucherpräferenzen und mehr. Durch die Bereitstellung integrierter Lösungen, die ihnen helfen, die Produktivität zu steigern, Daten und Abläufe sicher zu verbinden und verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, ist PDI auf der ganzen Welt dabei, "Convenience verbinden" umzusetzen."In den vier Jahrzehnten seit den Anfängen hat sich dieses Unternehmen nach und nach gewandelt - genau wie der Convenience-Einzelhandel, für den es sorgt - und es baut weiterhin neue Fähigkeiten auf, um einen sich schnell entwickelnden Kanal zu bedienen", erläuterte Dan Munford, Branchenkenner und Geschäftsführer von Insight Research und Global Convenience Store Focus. "Das Unternehmen steht im Mittelpunkt der Geschäfte unserer Kunden, die sich bemühen, neue Verbraucherbedürfnisse effizient und profitabel zu erfüllen. Was aus PDI Technologies geworden ist, ist eine großartige Leistung, und ich freue mich darauf, zu sehen, was als nächstes kommt."Heute unterstützt PDI Kunden in mehr als 50 Ländern und bietet Lösungen und Dienstleistungen für mehr als 200.000 Convenience- und Mineralölgroßhandelsstandorte. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, seine aktuellen Kundenbeziehungen zu stärken, um in den kommenden Jahren weiter zu wachsen."Die Geschichte von PDI ist aufregend und reichhaltig", kommentierte Linnea Geiss, Chief Operating Officer bei PDI Technologies. "Mit unserem neuen Markenmeilenstein wollen wir eine Konversation mit unserem breiteren Ökosystem beginnen und eine Vision für die Zukunft teilen, die auf unserem guten Ruf für unseren umfassenden Service in dieser Branche aufbaut. Um bei der Entwicklung dieses dynamischen Marktes weiterhin führend zu sein, wird sich PDI Technologies gemeinsam mit unseren Kunden, unseren Beschäftigten und unseren Aktionären verändern."Um mehr über PDI Technologies und seine neue Marke zu erfahren, besuchen Sie den Abschnitt "Our Story" auf der neuen pditechnologies.com Website.Informationen zu PDI Technologies PDI Technologies, Inc. ist seit 40 Jahren führend in der Branche und bietet an der Schnittstelle zwischen Produktivität und Umsatzwachstum leistungsstarke Lösungen, die das Rückgrat des Ökosystems des Convenience-Einzelhandels und des Mineralölgroßhandels bilden. Durch "Convenience verbinden" auf der ganzen Welt versetzen wir Unternehmen in die Lage, ihre Produktivität zu steigern, fundierte Entscheidungen zu treffen und schneller mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Durch "Convenience verbinden" auf der ganzen Welt versetzen wir Unternehmen in die Lage, ihre Produktivität zu steigern, fundierte Entscheidungen zu treffen und schneller mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Von groß angelegten ERP- und Logistikoperationen bis hin zu Kundenbindungsprogrammen und Cybersicherheit - wir vereinfachen die Lieferkette der Branche für das, was als nächstes kommt. Heute bedienen wir über 200.000 Standorte weltweit mit Lösungen wie dem Fuel Rewards®-Programm und GasBuddy®, zwei beliebten Marken mit mehr als 20 Millionen aktiven Nutzern. pditechnologies.comFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Kelly O'Brien, kelly.obrien@pdisoftware.com Keri Callaghan, PDI@peppercomm.com