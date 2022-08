Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft DWS schließt eine strategische Allianz mit der südkoreanischen KB Asset Management, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe die Fondstochter der Deutschen Bank mitgeteilt. Ziel der Vereinbarung sei, Geschäftspotenziale in Südkorea auszuloten und zu entwickeln. Im Fokus stünden dabei Angebote für Versicherungen sowie börsengehandelte Indexfonds (ETFs). KB Asset Management (KBAM) gehöre zur KB Financial Group, einem der größten Finanzdienstleister Südkoreas. ...

