Der Gasmangel katapultiert den Gaspreis weiter in die Höhe. Clevere Anleger können die Preisrallye nutzen und vom steilen Erdgaspreisanstieg profitieren.

Der Gaspreis steigt unaufhörlich weiter. Vor dem Wochenende notiert der für den europäischen Gashandel richtungsweisende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in Amsterdam knapp unter 320 Euro je Megawattstunde. Das ist ein Plus von rund 545 Prozent innerhalb eines Jahres.

Am Markt wird diese Rallye weiterhin mit der für den 31. August geplanten Unterbrechung der russischen Gaslieferungen nach Europa durch die Pipeline Nord Stream 1 erklärt. Russland hatte angekündigt, Gaslieferungen über die Ostseepipeline ab diesem Datum für drei Tage zu unterbrechen. Marktteilnehmer befürchten, Russland könnte danach den Gasfluss komplett stoppen und die Lieferung nicht wieder aufnehmen.

Anleger können jedoch vom Anstieg der Gaspreise profitieren und auf Player im Gasgeschäft setzen. Barron's nennt hierzu neben Gasproduzenten-Aktien auch Unternehmen mit Engagement im Bereich Flüssigerdgas.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

