Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal überraschend um 0,1 Prozent gewachsen. Das war die gute Nachricht in dieser Woche. Die Schlechte: Das war es dann aber auch erstmal mit Wachstum für dieses Jahr, glaubt Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud Traud. Im Interview mit Martin Kerscher von wallstreet:online erklärt die Ökonomin, welche Unsicherheiten die nächsten Monate für Unternehmen und Verbraucher bereit halten und wann sie wieder Licht am Ende des Tunnels sieht. Kapitel 0:00 Einleitung 0:45 Die BIP-"Überraschung" 3:15 Der China-Faktor 4:10 Ifo-Geschäftsklima