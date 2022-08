Griffin Mining hat seine ungeprüften Ergebnisse für das am 30. Juni 2022 zu Ende gegangene Halbjahr veröffentlicht, Calibre Minings zeigt ein starkes Ressourcenerweiterungspotenzial, Karora Resources entdeckt eine neue hochgradige Grobgoldlagerstätte bei Beta Hunt unterhalb der bekannten Ader Father's Day, First Tin beginnt mit der abschließenden Machbarkeitsstudie für die Zinnlagerstätte Tellerhäuser in Sachsen, und OceanaGold gab die Veröffentlichung der ergänzenden Umweltverträglichkeitserklärung für die Goldmine Haile bekannt.