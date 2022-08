DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 27. bis Montag, 29. August (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 27. August 2022 *** - US/Federal Reserve Bank of Kansas City, Abschluss Jackson Hole Economic Policy Symposium; 18:25 Teilnahme von EZB-Direktorin Schnabel an einer Podiumsdiskussion S O N N T A G, 28. August 2022 18:00 DE/ARD, Sommerinterview mit Grünen-Chef Nouripour 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit dem CSU-Vorsitzenden Söder M O N T A G, 29. August 2022 07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 2Q, Senningerberg 08:00 DE/Reallöhne 2Q (vorläufig) 08:00 DE/Gewerbesteueraufkommen und Grundsteuereinnahmen 2021 09:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, Trading Update 3Q, Amsterdam 11:00 CZ/Bundeskanzler Scholz, Rede an der Karls- Universität, Prag 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin 14:15 CZ/Bundeskanzler Scholz, tschechischer Ministerpräsident Petr Fiala, Gemeinsame Pressekonferenz nach bilateralem Gespräch, Prag *** 15:00 ES/EZB-Chefvolkswirt Lane, Panel-Teilnahme bei Jahrestagung der Central Bank Research Association, Barcelona 17:00 DE/BDA und SPD-Wirtschaftsforum, Fachgespräch zur Zukunft der Arbeit, Berlin 19:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, EU- Kommissionspräsidentin von der Leyen, Gesprächsrunde zu "Wie gelingt das klimagerechte Europa?", Berlin 20:15 US/Fed, Rede (via pre-recorded Video) von Fed- Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) bei der FedNow Early Adopter Workshop, Rosemont - EU/informelles Treffen der Verteidigungsminister (bis 30.8.), Prag - Märkte/Börsenfeiertag Großbritannien ===

