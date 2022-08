Eine Serie an Abverkäufen, die am Freitag auf dem Markt für Future-Positionen stattfanden, dürften zur Entwicklung der Krypto-Märkte beigetragen haben. Von Lena ElDeeb* Im Laufe der letzten Woche fielen die Kurse und damit einhergehend das in ihnen angelegte Vermögen nach Total Value Locked (TVL) der wichtigsten Krypto-Assets: Bitcoin und Ethereum fielen um 13 bzw. 19%. Die beste Performance war bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...