Luxemburg (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die Norwegische Zentralbank den Leitzins deutlich erhöht, so Svein Aage Aanes, Head of Fixed Income bei DNB Asset Management.Der Wert steige um 0,5 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent. Es sei die fünfte Zinserhöhung seit Beginn der Pandemie und der zweite deutliche Zinsschritt in Folge. In der Pandemie sei der Leitzins im Mai 2020 auf Null gesenkt worden. Die Experten würden von einer weiteren Zinserhöhung im September ausgehen, um die Inflation zu bekämpfen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...