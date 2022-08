London (www.anleihencheck.de) - Wir sind der Meinung, dass die Aktienbewegungen nicht die Realität widerspiegeln, so Ariel Bezalel, Head of Strategy Fixed Income, und Harry Richards, Fondsmanager im Fixed Income-Team bei Jupiter Asset Management.Erstens würden die Experten von Jupiter Asset Management nicht glauben, dass die FED eine Pause einlegen werde. Jerome Powell werde wahrscheinlich die Konferenz in Jackson Hole und die FED-Sitzung im September nutzen, um die Pläne für eine weitere Zinserhöhung und das Tapering zu bekräftigen. Die vorwärts gerichteten Indikatoren würden zwar auf ein langsameres Wachstum hindeuten, aber die Politik der FED werde im Wesentlichen durch rückwärts gerichtete Indikatoren für Inflation und Beschäftigung bestimmt. Die Inflation möge ihren Höhepunkt erreicht haben, sei aber immer noch viel zu hoch, als dass sich die FED sicher sein könnte, dass sie zu ihrem Ziel zurückkehren werde. Die Zahl der US-Arbeitsplätze im Juli habe mit 525.000 weit über den Erwartungen gelegen. Darüber hinaus sei der politische Druck auf die FED, die Inflation vor den Zwischenwahlen zu drosseln, enorm. ...

