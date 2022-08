Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Sissi Hajtmanek blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute an der Spitze das Papier von Tesla. Der E-Auto-Pionier hat seinen geplanten Aktiensplit umgesetzt. Jetzt melden sich die ersten Analysten zu Wort. Bei den Verkäufen steht BASF im Fokus. Der Chemieriese hat sich CO2-Neutralität auf die Fahnen geschrieben. Dazu beitragen soll ein gestern eröffneter Solarpark. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf