DJ DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Audi startet 2026 mit neuem Antrieb in der Formel 1

Audi steigt in die Rennserie Formel 1 ein. Ab 2026 will die VW-Tochter mit einer eigens entwickelten Antriebseinheit in der Weltmeisterschaft antreten, wie sie bei einer Pressekonferenz im belgischen Spa mitteilte. Unklar ist noch, mit welchem Rennstall Audi antritt. Diese Entscheidung soll bis zum Jahresende fallen.

Mercedes und VW kooperieren mit Kanada bei Batterie-Lieferketten

Volkswagen will angesichts des Elektroauto-Booms bei der Rohstoffbeschaffung für Batterien mit der kanadischen Regierung zusammenarbeiten. Wie der Konzern mitteilte, hat er mit der Regierung eine Grundsatzvereinbarung zur Batterie-Wertschöpfung und Rohstoffabsicherung unterzeichnet. Auch Mercedes-Benz schloss eine Absichtserklärung mit Kanada zur Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette ab.

Lamborghini hat Auftragsbücher bis Anfang 2024 gefüllt

Die italienische VW-Tochter Lamborghini kann sich über mangelnde Nachfrage nicht beklagen. Die Bestellungen für einen Luxusschlitten reichten aktuell 18 Monate - also bis Anfang 2024, wie Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann am Dienstag sagte. Es gebe mehr und mehr Kunden, die einen Lamborghini wollten. Im ersten Halbjahr stellte das Unternehmen 5.090 Stück her.

Porsche will jährlich 80.000 Einheiten des E-Macan verkaufen

Porsche will nach Angaben seines Produktionsleiters langfristig ebenso viele Einheiten des rein elektrischen Macan verkaufen wie bisher von der Variante mit Verbrennungsmotor. "Von der heutigen Generation fertigen wir pro Jahr mehr als 80.000 Einheiten. Langfristig planen wir auch beim voll elektrischen Macan in dieser Größenordnung", sagte Albrecht Reimold der Automobilwoche. Der Macan ist als kompaktes SUV das meistverkaufte Modell des Sportwagenbauers.

Porsche könnte bei IPO mit bis zu 85 Mrd Euro bewertet werden - Agentur

Der Börsengang von Porsche könnte in der ersten Septemberwoche angekündigt werden und ein hohes Volumen. Es gebe eine gute Nachfrage von Investorenseite, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Aufgrund des bisherigen Interesses könne die Marktkapitalisierung der Stuttgarter Sportwagenschmiede im Bereich 60 bis 85 Milliarden Euro liegen.

Ford baut 3.000 Stellen ab - USA, Kanada und Indien betroffen

Der US-Autobauer Ford baut Stellen ab. Das Unternehmen kündigte an, rund 3.000 Jobs zu streichen. Der Großteil entfällt auf die USA, Kanada und Indien. Das geht aus einer internen Mail des Managements an die Mitarbeiter hervor, in die das Wall Street Journal Einblick hatte.

Tesla erhöht Preis für Fahrerassistenz-Funktion

Tesla will den Preis für seine Fahrerassistenzfunktion FSD (Full Self-Driving) anheben. Tesla-Chef Elon Musk kündigte am Sonntag an, dass der Preis im nächsten Monat um 25 Prozent von 12.000 auf 15.000 Dollar steigen wird.

Chinesischer E-Autohersteller XPeng mit höherem Verlust als erwartet

Der chinesische Elektroautohersteller XPeng hat im zweiten Quartal einen unerwartet hohen Verlust eingefahren und eine konservative Umsatzprognose für das dritte Quartal abgegeben. Die Aktie gibt an der Börse in Hongkong um 11,3 Prozent nach.

August 26, 2022 10:00 ET (14:00 GMT)

