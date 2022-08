Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Anleger haben das Wirtschaftssymposium in den USA im Fokus. Am Freitag hält Jerome Powell im Rahmen des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole seine lang ersehnte Rede. In dieser könnte der Fed-Chef Hinweise zu weiteren Zinsschritten geben. Chefvolkswirt ...