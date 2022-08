The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.08.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.08.2022



ISIN Name

AU000000HRL9 HRL HOLDINGS LTD.

CA3821591011 GOODBODY HEALTH INC.

CA60255C8025 MIND MEDICINE (MINDMED)

CA69806Y1060 PAN ORIENT ENERGY CORP.

FI4000233267 NEXT GAMES OYJ A

IT0004967672 KI GROUP S.P.A.

US33749P1012 FIRST WAVE BIOP. DL-,0001

US7628312040 RICEBRAN TECHS

US8342032005 SOLENO THERAPEUT. DL-,001

