Zürich (ots) -Die globale Unternehmensberatung AlixPartners ist in der Schweiz die unangefochtene Nummer 1, wenn es um die generelle Umsetzungsfähigkeit von Beratungsprojekten sowie Sanierungs- und Restrukturierungsberatung geht. Das hat die aktuelle Umfrage "Berater-Ranking" von Prof. Dietmar Fink (Hochschule Bonn-Rhein-Sieg) und Bianka Knoblach der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) ergeben, die alle drei Jahre in der Schweiz durchgeführt wird. Dafür haben die Experten im Frühjahr 2022 Schweizer Führungskräfte unterschiedlicher Unternehmensgrössen und Branchen befragt. Demnach hat sich AlixPartners mittlerweile bei der allgemeinen Zufriedenheit in die Liga der Top 5 gespielt. Auch im Beratungsfeld Operations & Performance sowie in den ebenfalls abgefragten Beratungskompetenzen Fach- und Branchenwissen, Team- und Kommunikationsfähigkeit gehört AlixPartners zu den besten Fünf im Land. Laut den Studienautoren war in den Gesprächen häufig zu hören, dass Klienten mit AlixPartners ganz anders reden könnten als mit anderen Häusern."Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis - umso mehr, da wir erst sieben Jahre im Markt sind und viel länger etablierte Player in etlichen Disziplinen hinter uns lassen", freut sich Beatrix Morath, Managing Director, Country Head Schweiz und Mitglied des Global Management Boards. Vor allem die Seniorität der Berater sowie deren umfassendes Fach- und Branchenwissen ist nach ihrer Meinung für den Erfolg verantwortlich. "Unsere klare Positionierung auf kritische Situationen sowie die Tatsache, dass wir nicht nur konzipieren, sondern auch rasch umsetzen können, ist gerade in dieser Zeit mit vielen externen Schocks und parallelen Herausforderungen für unsere Kunden besonders entscheidend", erklärt sie weiter.Der Bedarf an kompetenten und umsetzungserfahrenen Beratern wird nach Einschätzung von AlixPartners auch in den nächsten Jahren gefragt sein. Das bestätigt die aktuelle Turnaround- und Restrukturierungsstudie 2022 des Hauses, der zu Folge in den nächsten 24 Monaten mit einer weltweiten Rezession zu rechnen ist. Auch die vergleichsweise solide aufgestellte Schweiz werde nach Einschätzung der AlixPartners-Experten die Folgen zu spüren bekommen. "Hier sind Partner gefragt, die sowohl strategisch kompetent sind als auch die Ärmel hochkrempeln können", so Beatrix Morath.Die wesentlichen Ergebnisse des Rankings werden auch in der aktuellen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins "BILANZ" veröffentlicht.