Die Ölpreise haben am Freitag zwischenzeitliche Gewinne wieder abgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 99,17 US-Dollar. Das waren 17 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 55 Cent auf 91,88 Dollar. Konjunktursorgen lasteten etwas auf den Preisen. So hat der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, ein entschlossenes Vorgehen gegen die hohe Inflation in Aussicht gestellt. Steigende Zinsen belasten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...