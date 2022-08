Ethereum Classic gehört zu den größten Profiteuren des Merges. Die Hashrate erreichte kürzlich erneut ein Allzeithoch. Einer der Gewinner des Merges bei Ethereum könnte die Kryptowährung Ethereum Classic sein. Die Hashrate von ETC stieg in den vergangenen Tagen massiv an und erreichte gestern ein neues Allzeithoch. Die Frage ist, wie langfristig der positive Trend anhalten ...

