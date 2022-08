Auch am Donnerstag drehte sich an den Börsen so ziemlich alles um die Zinspolitik der Fed. In Erwartung an neue Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell, die es vielleicht heute geben könnte, hielten sich da viele Anleger vornehm zurück. Doch es gab durchaus auch die eine oder andere Entwicklung, die ausnahmsweise nichts mit Zins- und Rezessionssorgen zu tun hatte.Dazu gehörte der nun durchgeführte Aktiensplit bei Tesla (US88160R1014), durch den aus jeweils einem Anteilsschein derer drei geworden sind. Der Kurs reduzierte sich entsprechend um zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...