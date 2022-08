DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,9% auf 12.850 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel am Freitag ist es nochmals deutlicher nach unten gegangen, nachdem sich die Talfahrt der US-Aktien im späten Handel beschleunigt hatte. Falkenhafte Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell schürten Rezessionsängste. Anleger flüchteten in Panik aus dem Aktienmarkt, zumal die Gefahr besteht, dass das Wochenende weitere Hiobsbotschaften bringen könnte. Die Verluste waren breit gestreut. Kursbewegende Unternehmensnachrichten zu Einzelwerten gab es am Freitagabend nicht.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 12.850 12.971 -0,9% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 26, 2022

