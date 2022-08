HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3283 Verena Daubal nennt sich selbst SupDuck, dies als Mix aus ihren Faibles für SUP und Enten. Und ja, das mit dem Urgestein ist abgesprochen und freigegeben. SUP, das ist Stand Up Paddling, und mittlerweile zum Breitensport geworden. Verena ist ehemalige Wiener Meisterin und Dritte der Staatsmeisterschaften, betreibt - nichtkommerziell - das führende Portal standuppaddeln.at, ist pflegende Angeöhrige, bekennende Donaldistin (siehe Enten) und wir plaudern über Materialien, Events, Wettbewerbe, die Schönheit aber auch die Gefahren des Sports. https://www.standuppaddeln.atDiese Folge in Kooperation mit https://vienna.charity.run About: Die Marke, Patent, Rechte un d das Archiv der SportWoche wurden 2017 von ...

