München (ots) -2,285 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten gestern die erste Ausgabe mit der neuen Moderatorin Esther Sedlaczek. Der Marktanteil lag bei 13,4 %. Gegen den "Quizduell-Olymp" mit Marie-Louise Finck, Thorsten Zirkel und Eckhard Freise traten Klaus Otto Nagorsnik und Sebastian Jacoby an. Das Kräftemessen mit dem Olymp konnten die beiden Jäger aus "Gefragt - Gejagt" für sich entscheiden.Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabendprogramm: "Die herzlichsten Glückwünsche an Esther Sedlaczek zu diesem fulminanten Start - so kann es gern weitergehen!"In der nächsten Sendung am 2. September 2022 empfängt Esther Sedlaczek Michi Beck und Smudo von Die Fantastischen Vier als prominente Gäste."Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany im Auftrag der ARD Media und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.