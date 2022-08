Riesige Gewinn-Chancen: Eine Aktie gegen die Inflation, die Sie kaufen sollten

Anzeige / Werbung

Wenn Sie angesichts von Inflation und Rezession daran interessiert sind, in Goldaktien anstelle von Goldbarren zu investieren, könnte diese Aktie eine hervorragende Wahl sein

Liebe Leserinnen und Leser,

die US-Notenbank und die Bank of Canada haben mehrere Zinserhöhungen beschlossen, um die Wirtschaftstätigkeit zu bremsen und die Inflation unter Kontrolle zu bringen.

Zinserhöhungen sind eine wirksame Methode, um die Inflation abzukühlen. Leider kann es viel länger dauern, bis sich die höheren Zinsen spürbar auf das inflationäre Umfeld auswirken. Je länger die Inflation anhält, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Rezession die Wirtschaft verwüstet.

Der Goldpreis kann in die Höhe schnellen, wenn eine Rezession eintritt, da Anleger dazu neigen, riskantere Anlageklassen zu meiden und mehr Kapital in sichere Anlagen wie das seltene gelbe Metall zu investieren. Höhere Goldpreise machen Unternehmen mit Goldgeschäften aufgrund besserer Margen in der Regel rentabler. Die Anlage in grundsätzlich solide Goldaktien kann den Anlegern in einem solchen Marktumfeld etwas Erleichterung verschaffen.

Mit Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) haben wir Ihnen Anfang dieses Jahres ein grundsolides Unternehmen vorgestellt, in das Sie investieren können, um die Auswirkungen der Inflation auf Ihr Anlageportfolio zu überwinden.

Jochen Staiger von der Swiss Resources Capital AG hat vor ein paar Tagen ein Interview mit Executive Vize Präsident Oliver Turner geführt, welches Sie sich unbedingt ansehen sollten:

Wie Sie erfahren, haben veröffentlichte Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) letzten Monat seine vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal und meldete eine vierteljährliche Produktion von ~30.700 Unzen, eine Verbesserung von ~3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das vorläufige Ergebnis stellt somit eine neue Rekordgoldproduktion dar.

Für diejenigen, die mit der Geschichte von Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) vertraut sind, es ist das Ziel des Unternehmens, die Produktion von 112.000 Unzen im Geschäftsjahr 2021 auf über 195.000 Unzen im Geschäftsjahr 2024 zu steigern und gleichzeitig die Nickelproduktion zu steigern.

Dieser starke Anstieg der Produktion sollte höhere Arbeits-, Kraftstoff-, Verbrauchsmaterial- und Materialkosten mehr als ausgleichen und es dem Unternehmen ermöglichen, die Margen selbst bei einem niedrigen Goldpreis zu verbessern.

Exploration & langfristiges Potenzial

Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) präsentiert weiterhin phänomenale Ergebnisse aus Explorationssicht. Während die Entdeckung neuer Zonen für jeden Goldproduzenten eine große Sache ist, sind sie für Karora noch wertvoller. Dies liegt daran, dass das Unternehmen über Hunderttausende Meter Infrastruktur verfügt, was bedeutet, dass der Zugang zu neueren Möglichkeiten aufgrund der zuvor abgeschlossenen Abfallentwicklung zu geringeren Kosten erfolgt.

Eine der neueren Gelegenheiten ist Larkin, wo Karora eine Ressource von fast 300.000 Unzen mit ~2,40 Gramm Gold pro Tonne identifiziert hat. Eine weitere ist die Zone Fletcher, die parallel zur Zone Western Flanks und der dritten großen Scherzone in ihrer Flaggschiff-Mine Beta Hunt liegt.

Karora veröffentlichte neue Bohrergebnisse aus seiner hochgradigen Entdeckung in der Zone Larkin und meldete die folgenden Abschnitte:

7,8 Meter bei 29,8 Gramm pro Tonne Gold

4,0 Meter bei 8,7 Gramm pro Tonne Gold

6,9 Meter bei 4,2 Gramm pro Tonne Gold

Diese Abschnitte sind höhergradig als die aktuelle Ressourcenbasis bei Larkin, aber der beste Abschnitt (29,8 Gramm pro Tonne Gold auf 7,8 Metern) wurde 20 Meter hinter der bestehenden Mineralressource und 120 Meter unterhalb des ultramafischen/Basalt-Kontakts gebohrt. Dies deutet auf das Potenzial für höhergradige Gebiete in der Tiefe in dieser Zone hin, was Larkin später zu einem noch attraktiveren Bergbaugebiet machen könnte.

Angesichts des bisherigen Explorationserfolgs des Unternehmens und seines aggressiven Explorationsbudgets ist es nicht verwunderlich das Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) vor ein paar Tagen weitere Bohrergebnisse der Mineralressource der Zone Larkin verlaufenden Scherzonen, die als Mason und Cowcill bezeichnet werden, veröffentlicht hat:

Mason: 6,0 g/t Au auf 13,0 Metern (BM1890-25AE)

Cowcill: 2,4 g/t Au über 5,0 Meter (BC1704-009AE)



Darüber hinaus freut sich Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) bekannt zu geben, dass die Bauarbeiten zur Errichtung des zweiten Abstiegs in der Beta Hunt Mine zu etwa 67 % abgeschlossen sind und das Unternehmen weiterhin im Zeit- und Kostenplan liegt, um die Bauarbeiten im ersten Quartal 2023 abzuschließen (wie bereits angekündigt, vor dem ursprünglichen Zieltermin Mitte des Jahres 2023).

Der Beginn der Arbeiten an der Entlüftungserhöhung ist für Ende des Monats geplant, wobei davon ausgegangen wird, dass die Abstiegsrampe im zweiten Quartal 2023 in Betrieb sein wird.

Paul Andre Huet, Chairman & CEO, äußerte sich optimistisch:

"Ich freue mich über die ersten neuen Goldbohrergebnisse aus den Scherzonen Mason und Cowcill. Die Ergebnisse unterstützen unsere frühere Interpretation dieser goldmineralisierten Systeme, die auf beiden Seiten parallel zur Zone Larkin verlaufen. Ich bin besonders erfreut, dass die ersten beiden Bohrlöcher unseres 24-Loch-Programms in diesem Gebiet hervorragende Ergebnisse lieferten, einschließlich 6,0 g/t auf 13,0 Metern (siehe Abbildung 1). Die heutigen Ergebnisse sind ein weiteres hervorragendes Beispiel für das Wachstumspotenzial der Mineralressourcen bei Beta Hunt, da sowohl Mason als auch Cowcill außerhalb der bestehenden Mineralressourcen liegen. Unser Flaggschiff, die Mine Beta Hunt, ist ein wahrer Bienenstock an Abbau-, Bohr-, Erschließungs- und Erweiterungsaktivitäten. Zusätzlich zu unseren jüngsten Explorations- und Ressourcendefinitionsbohrergebnissen sind die Fertigstellung des zweiten Rampenabstieges und die Installation der Entlüftungserhöhung bei Beta Hunt ebenfalls entscheidende Aufgaben, um uns in die Lage zu versetzen, die Ziele unseres Wachstumsplans zu erreichen, und ich freue mich sehr, dass beide Arbeiten schneller voranschreiten als ursprünglich prognostiziert. Wir haben das Entlüftungspolster gegossen und werden voraussichtlich Ende August mit den Arbeiten an der Entlüftungserhöhung beginnen. Wir gehen derzeit davon aus, dass der zweite Schacht bis zum Ende des zweiten Quartals 2023 in Betrieb sein wird. Unser Team und unsere Auftragnehmer haben bei der Umsetzung des Plans hervorragende Arbeit geleistet. Insgesamt gehen wir davon aus, dass wir das Projekt deutlich vor unserem ursprünglichen Zeitplan und unter unserem ursprünglichen Budget abschließen werden. "

Weiter geht es mit positiven Nachrichten und der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA ") für die Nickelressourcen in der Beta-Hunt-Mine in Westaustralien:

Positive Nickel-PEA für die Beta Hunt Mine

Paul Andre Huet, Vorsitzender und CEO, bringt es auf den Punkt:

"Die PEA hebt die robuste Wirtschaftlichkeit und das Potenzial für Nebenproduktionskredite für die Nickelproduktion in der Beta-Hunt-Mine hervor. Diese PEA basiert nur auf unserer anfänglichen Nickelressourcenschätzung bei Karora, die wir voraussichtlich erweitern werden Die ersten Ergebnisse der PEA sind enorm und skizzieren ein sehr niedriges Investitionsprojekt mit starker Hebelwirkung auf die Nickelpreise in einem Makroumfeld, das in den kommenden Jahren aufgrund der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen möglicherweise für eine Preissteigerung bereit ist einzigartige Position mit einem starken Wachstum der Goldproduktion, gepaart mit einem hervorragenden Potenzial für Nickelnebenprodukte in den nächsten Jahren - eine beneidenswerte Position."

Es ist wichtig, zu erwähnen, dass Beta Hunt über 40 Jahre lang eine Nickelmine war und über 60.000 Tonnen Nickel auf der Grundlage eines sehr großen Nickelressourcensystems produzierte.

Highlights der Beta-Jagd-Nickel-PEA:

Starke Wirtschaftlichkeit der anfänglichen Ressource: Die Ergebnisse des Basisfalls (Nickelpreis von 19.500 USD /t) ergeben einen Kapitalwert vor Steuern von 5 % von 57 Mio. AUD und einen IRR von 105 %. Positive Fallergebnisse, die näher am Nickelkonsenspreis von 25.000 US$ /t liegen, ergeben einen NPV vor Steuern von 111 Mio. AUD, 5 % und einen IRR von 232 %.

Einfluss auf die Nickelpreise: Ein Anstieg des Nickelpreises um 20 % erhöht den NPV vor Steuern um 5 % auf 95,2 Mio. AUD oder 66 % im Vergleich zum Basisszenario.

Niedrige Kosten: Die Nickel-Netto-C1-Cash-Kosten werden voraussichtlich 14.542 AUD /t betragen. Die Nettokosten für AISC 1 im Base Case werden voraussichtlich 16.946 AUD /t betragen. Auf einer Basis pro produzierter Unze Gold entspricht dies einem ungefähren Jahresdurchschnitt von 80 bis 100 AUD pro Unze.

Aufwärtspotenzial: Die Nickel-Mineralressource Beta Hunt kommt in zwei Hauptblöcken vor, dem Beta-Block und dem Gamma-Block, die beide ein erhebliches Potenzial für Mineralressourcenzugänge aufweisen, einschließlich des 50C-Nickeltrends, wo eine durchgehende Nickelmineralisierung über 800 Meter Streichen definiert wurde Länge, mit dem Potenzial, sich auf eine Streichlänge von bis zu 2,6 km auszudehnen. Die aktuellen PEA-Ergebnisse basieren auf der aktuellen Nickel-Mineralressource Beta Hunt, bei der noch erhebliches Erweiterungspotenzial besteht.

Nickelbohrungen: Nickelbezogene Bohrungen für den Rest des Jahres werden sowohl die Ressourcendefinition zur Hochstufung der 40C- und 50C-Mineralressourcen als auch Explorationsbohrungen umfassen, die auf die 44C- und 90C-Nickeltröge abzielen. 44C ist die interpretierte Position des 40C-Grabens, versetzt und nördlich der Verwerfung Alpha Island und westlich der Goldlagerstätte Western Flanks. 90C stellt die interpretierte Offset-Erweiterung der Mineralisierung Beta West dar, die zuvor von Consolidated Minerals abgebaut wurde. Sowohl 44C als auch 90C sind nicht durch bestehende Bohrungen getestet.

Die wichtigsten Ergebnisse von Karoras erster PEA zu Nickelressourcen bei Beta Hunt sind unten in der Tabelle aufgeführt.

Die gesamte PEA können Sie hier einsehen

Fazit:

Die aktuell spottbillige Bewertung bietet smarten Anlegern weiterhin gute Einstiegschancen

Basierend auf rund 179 Millionen vollständig verwässerten Aktien und einem Aktienkurs von 3,120 CAD wird Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) mit einer Marktkapitalisierung von rund 400 Millionen US-Dollar gehandelt. Wenn wir diese Marktkapitalisierung mit einem geschätzten Nettoinventarwert von 1,11 Milliarden US-Dollar vergleichen, wird Karora derzeit bei 0,35x P/NAV gehandelt, eine spottbillige Bewertung für ein Unternehmen mit einem der branchenweit besten organischen Wachstumsprofile .

Da die Aktie weit unter ihren Höchstständen gehandelt wird, sieht dies auch weiterhin nach einer risikoarmen Kaufgelegenheit für Sie aus.

Wenn Sie angesichts von Inflation und Rezession daran interessiert sind, in Goldaktien anstelle von Goldbarren zu investieren, könnte die Aktie von Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) ein hervorragende Wette sein, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Wie immer mit spekulativen Grüßen

Aus der Hotstock Investor Redaktion

Disclaimer

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Karora Resources wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Allgemeiner Haftungsausschluss

Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält.

Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind. Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht. Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen.

Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar.

Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten. Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können. Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wider, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt. Urheberrecht Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt.

Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Media Ltd

Alexander Sippli

Wenlock Road 20-22 N1 7GU

London Kontakt:

Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@hotstock-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 11194644

Aufsichtsbehörde: Companies House

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Alexander Sippli

Enthaltene Werte: US6516391066,XD0002747026,CA48575L2066