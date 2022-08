Die Papiere von Palo Alto Networks gehörten in dieser Woche zu den klaren Gewinnern an den US-Börsen. Das Unternehmen profitiert von der stark anziehenden Nachfrage nach Cybersecurity-Lösungen und hat am Montag bärenstarke Quartalszahlen vorgelegt. Für neue Kursfantasie sorgt zudem der geplante Aktiensplit. Palo Alto steigerte im Q4 (bis Ende Juli) seine Erlöse um 27 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 2,39 Dollar und lag damit in beiden Fällen deutlich über den Prognosen ...

