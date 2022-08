DJ Villeroy de Galhau: EZB muss Zinsen im September signifikant erhöhen

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau hat sich für eine deutliche Leitzinsanhebung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im September ausgesprochen. Beim geldpolitischen Symposium in Jackson Hole sagte er laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, die EZB müsse ihre Zinsen auf ein neutrales Niveau anheben, was bis Jahresende geschafft sein könne, wenn die EZB ihre Zinsen im September "signifikant" erhöhe.

Im Vorfeld der kommenden Ratssitzung hat sich EZB-Direktorin Isabel Schnabel verklausuliert für einen Zinsschritt von 50 Basispunkte ausgesprochen, während EZB-Direktor Fabio Panetta vor zu starken Zinsschritten warnte und einige namentlich nicht genannte "Falken" laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters die Absicht bekundeten, über einen Zinsschritt von 75 Basispunkten zu diskutieren.

Der EZB-Rat hatte im Juli die Zinsen entgegen der eigenen Forward Guidance um 50 Basispunkte erhöht und zugleich die Guidance kassiert, der zufolge im September ein Zinsschritt von mehr als 25 Basispunkten gerechtfertigt sein könnte.

Villeroy de Galhau sagte: "Wir können graduell vorgehen, aber wir sollten nicht zu langsam sein und die Normalisierung hinauszögern, bis höhere Inflationserwartungen uns zu aggressiven Zinserhöhungen zwingen. Wichtig ist jedoch, dass wir geordnet vorgehen, um eine unangemessene Volatilität der Märkte und letztlich der Wirtschaft zu vermeiden."

Der Gouverneur der Banque de France stellte zudem Diskussionen über eine Veränderung der Einlagenzinses für Banken in Aussicht. Die Zahlung von Einlagenzinsen würde dem Bankensystem Villeroy zufolge ein beträchtliches risikofreies Einkommen und dem Eurosystem einen ähnlichen Verlust bescheren, Ersteres könnte die geldpolitische Transmission gefährden. "Wir müssen über ein Reservevergütungssystem nachdenken, das an diesen neuen Kontext angepasst ist", sagte er. "Wir werden diese Bewertung zügig und pragmatisch durchführen und dabei verschiedene Optionen in Betracht ziehen, die im Laufe der Geschichte und in verschiedenen Ländern bestanden haben."

