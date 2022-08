Mit Spannung warteten die Börsianer in dieser Woche auf neue Aussagen zur weiteren Zinspolitik durch Fed-Chef Jerome Powell. Wer darauf hoffte, dass jener etwas das Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln könnte, wurde am Ende bitter enttäuscht. Noch immer will die US-Notenbank die Inflation mit allem Nachdruck bekämpfen.Entsprechende Aussagen führten dazu, dass es mit den Kursen am Freitag durch die Bank in die Tiefe ging. Nachdem die US-Märkte schon am Donnerstag in die Knie gingen, folgte auch der Dax diesem Beispiel im gestrigen Handel Mit ...

